Politik

Netanjahu und Rivlin legen Kränze am Sarg von Peres nieder

Die Ehrengarde der Knesset flankiert den Sarg des verstorbenen Altpräsidenten Peres.

Nach dem Tod von Schimon Peres nimmt Israel Abschied von seinem Altpräsidenten. Der in eine blau-weisse israelische Flagge gehüllte Sarg des Friedensnobelpreisträgers wurde am Donnerstag vor dem Parlament in Jerusalem aufgebahrt.