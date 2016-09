Wirtschaft

Air Berlin will keine Startrechte und Strecken an Lufthansa abgeben

Air Berlin will keine Strecken und Startrechte an die Lufthansa abgeben. (Archiv).

Air Berlin will bei der geplanten Vermietung von Flugzeugen an den Lufthansa-Konzern keinerlei Start- und Landerechte und Strecken mitübertragen. Dies geht aus der Präsentation des Air-Berlin-Konzernleitung zur Telefonkonferenz am (heutigen) Donnerstag hervor.