Kultur

Uraufführung «RadioMoos» in der Tuchlaube in Aarau

Herwig Ursin, Jan Ratschko und Ruedi Häusermann (v.l.n.r.) haben am 28. September 2016 im Theater Tuchlaube in Aarau ihr neuestes Musiktheaterstück «RadioMoos» uraufgeführt.

Eine Hörspielproduktion ist eine komplexe Angelegenheit, vor allem wenn die Crew alles selbst verantwortet. Man ist live dabei in Ruedi Häusermanns Studio «RadioMoos». Uraufführung war am Mittwoch in der Tuchlaube Aarau.