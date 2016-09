Politik

Grundstein für Krebszentrum Agora in Lausanne gelegt

In Lausanne ist am Donnerstag der Grundstein für ein neues Krebszentrum gelegt worden. Gegen 300 Forschende und praktizierende Ärzte sollen im Zentrum Agora unter einem Dach vereint werden, um möglichst effizient in der Krebsbekämpfung aktiv zu sein.