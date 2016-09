FCZ mit verdientem Heimsieg

Sport

Der FCZ verblüfft auch in seinem zweiten Europa-League-Gruppenspiel. Gegen Osmanlispor Ankara belohnen sich die Zürcher zuhause für eine formidable Leistung mit einem 2:1-Erfolg.

Fussball. – Armando Sadiku, der beste Torschütze, fällt verletzt aus, Adrian Winter, Roberto Rodriguez und Gilles Yapi sitzen wegen des bis Dezember zu bewältigenden Mammutprogramms (zunächst) auf der Ersatzbank. Und was macht der FCZ daraus? Der Challenge-League-Klub knüpft nahtlos an die starke Leistung beim 1:2 gegen Villarreal vor zwei Wochen an und holt sich gegen den letztjährigen Fünften der türkischen Süper Lig im zweiten Gruppenspiel verdient den ersten Sieg. Das erste Tor schiesst Marco Schönbächler nicht irgendwie, er bezwingt Osmanlispors nicht immer sattelfesten Schlussmann Zydrunas Karcemarskas nach einem wunderschönen Sololauf aus der eigenen Platzhälfte heraus. Nach dem bitteren Ausgleich eine Viertelstunde vor Schluss bleiben die Zürcher cool und Dzengis Cavusevic, Sadikus Stellvertreter im Sturm, trifft bald darauf per Kopf zum 2:1.

Nein, der FC Zürich fiel auch im zweiten Europa-League-Gruppenspiel nicht ab, im Gegenteil. Dem Gegner aus der Türkei, der ebenfalls einige Stammkräfte schonte und nicht an die Leistung vom 2:2 am Wochenende in der Meisterschaft gegen Leader Basaksehir herankam, gehörten nur die ersten Minuten. Danach riss das Team von Uli Forte das Geschehen an sich. Nach einigen guten Ansätzen wurde Schönbächler, dessen Auftritt an seine Leistungen vor der langen Verletzungszeit erinnert, im Strafraum gefällt, doch Cavusevic vergab. 20 Minuten später setzte wiederum Schönbächler den entscheidenden Impuls, diesmal mit dem erfolgreich vollendeten Solo.

Dem FCZ fehlte ein Vollstrecker, etwa beim Penalty, den Cavusevic mit einem unplatzierten Schuss eher kläglich vergab. Oder in der zweiten Halbzeit, als die Zürcher mehrere Konterchancen nicht sauber zu Ende spielten, was ihnen wegen einer erfolgreich vollendeten Koproduktion zweier Osmanlispor-Joker beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Aber die Moral stimmte. Und ausgerechnet Cavusevic, zuvor nicht nur beim Penalty glücklos, avancierte zum Matchwinner. Mit seinem Siegtreffer nährte der Slowene die Hoffnungen der Zürcher auf mehr in der Gruppe L vor dem dritten Spiel bei Steaua Bukarest am 20. Oktober.

Zürich - Osmanlispor 2:1 (1:0)

SR Eskow (RUS). - 7473 Zuschauer. - Tor: 45. Schönbächler (Kukeli) 1:0. 73. Maher (Umar) 1:1. 79. Cavusevic (Winter) 2:1.

Zürich: Vanins; Brunner, Nef, Kecojevic, Voser; Kukeli; Koné (55. Rodriguez, Buff (88. Yapi), Sarr, Schönbächler (70. Winter); Cavusevic.

Osmanlispor: Karcemarskas; Vrsajevic, Numan Cürüksu, Aykut Demir (61. Maher), Pinto; Musa Cagiran, Lawal; Delarge (67. Umar), Ndiaye, Regattin; Rusescu (72. Diabaté).

Bemerkungen: FCZ ohne Bangura, Brecher, Kleiber und Sadiku (alle verletzt). 26. Karcemarskas hält Foulpenalty von Cavusevic. Verwarnungen: 6. Schönbächler (Foul). 36. Musa Cagiran (Foul).

Europa League. Gruppe L. Resultate der 2. Runde: Steaua Bukarest - Villarreal 1:1 (1:1). Zürich - Osmanlispor Ankara 2:1 (1:0).

Rangliste: 1. Villarreal 2/4 (3:2). 2. Zürich 2/3 (3:3). 3. Osmanlispor Ankara 2/3 (3:2). 4. Steaua Bukarest 2/1 (1:3). (si)