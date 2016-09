Rosberg deutlich vor Hamilton

Sport

Nico Rosberg ist im Mercedes auch im ersten Vergleich vor dem Grand Prix von Malaysia der Schnellste. Der WM-Leader führt das Klassement vor Weltmeister Lewis Hamilton an.

Automobil. – Rosberg, der in Malaysia noch nie gewinnen konnte, war auf seiner besten Runde knapp eine halbe Sekunde schneller als Hamilton, dessen Zeit wiederum um über eine halbe Sekunde unter jener des drittplatzierten Kimi Räikkönen im Ferrari lag. Nur unwesentlich langsamer als der Finne war dessen Teamkollege Sebastian Vettel. Der Deutsche, der in Sepang schon viermal triumphiert hat, klassierte sich als Vierter.

Die Zeitabstände zeigen das Erwartete: Mercedes wird auch an diesem Wochenende wohl nicht zu bezwingen sein. Gewinnt Rosberg, der das WM-Klassement mit acht Punkten Vorsprung vor Hamilton anführt, oder der Engländer am Sonntag, käme dies der Entscheidung in der WM-Teamwertung gleich und wäre das der elfte Sieg in Folge für Mercedes. Damit wurde die Equipe mit dem Stern die entsprechende Bestmarke egalisieren. Elf erste Plätze ohne Unterbruch in einer Saison hatte auch McLaren 1988 mit den Fahrern Ayrton Senna und Alain Prost geschafft. Den Rekord der absolut längsten Serie hält Ferrari. Die Scuderia war in den Jahren 1952 und 1953 saisonübergreifend 14 Mal hintereinander erfolgreich.

Das Fahrer-Duo von Sauber klassierte sich wie gewohnt in den hinteren Rängen. Felipe Nasr und Marcus Ericsson klassierten sich auf den Plätzen 16 beziehungsweise 17.

Kevin Magnussen sorgte schon kurz nach Beginn der Session ungewollt für einen Aufreger. Der Renault des Dänen hatte bei der Rückfahrt an die Box Feuer gefangen. Offenbar hatte sich ausgelaufenes Benzin entzündet. Bis die Crew der französischen Equipe den Brand gelöscht hatte, musste das Training für 15 Minuten unterbrochen werden.

Sepang. Grand Prix von Malaysia. Erstes Training: 1. Nico Rosberg (GER), Mercedes, 1:35,227. 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,494 zurück. 3. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1,088. 4. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1,104. 5. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 1,283. 6. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,526. 7. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,746. 8. Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 2,286. 9. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 2,374. 10. Jenson Button (GBR), McLaren-Honda, 2,386. Ferner: 16. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari, 2,957. 17. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 3,086. - 22 Fahrer im Training. (si)