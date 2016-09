Politik

Mindestens 200 Häftlinge aus Gefängnis in Brasilien geflohen

Nach einem Aufstand in einem Gefängnis nördlich der Metropole Sao Paulo sind mindestens 200 Häftlinge geflohen. Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl von Gefängnisinsassen weltweit. Die Haftanstalten sind meist überfüllt. (Archiv 2015).

São Paulo (dpa) - Nach einem Aufstand in einem Gefängnis in Brasilien sind mindestens 200 Häftlinge geflohen. Dies meldeten brasilianische Medien am Donnerstag (Ortszeit).