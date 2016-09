Politik

Tamoil legt Sanierungsprojekt für Raffinerie Collombey vor

Tamoil wird auf dem Gelände seiner stillgelegten Raffinerie in Collombey VS die am stärksten verschmutzen Flächen sanieren. Ein entsprechendes Sanierungsprojekt hat das Unternehmen dem Kantons Wallis zur Prüfung vorgelegt.