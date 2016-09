Vermischtes

38 Kilogramm Kokain in Thuner Lagerhalle der RUAG gefunden

Ein Mitglied der Kantonspolizei Bern präsentiert neun Kilo Kokain. In den Räumlichkeiten der RUAG wurden 38 Kilo sichergestellt, mit einem Verkaufswert von 15 Millionen Franken. (Symbolbild/Archiv).

Im September 2015 wurde bei der RUAG in Thun in einem Container mit Panzermotoren aus Chile 38 Kilo Kokain gefunden. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht 2015 der Berner Justiz hervor. Der Fall hatte bereits im Winter 2015 ein Medienecho ausgelöst - allerdings in Chile.