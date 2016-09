Politik

Palästinenser nach Messerattacke erschossen

Israelische Soldaten in der Nähe der palästinensischen Stadt Ramallah.(Archiv) Israelische Sicherheitskräfte haben nach einer erneuten Messerattacke einen Palästinenser erschossen.

Im besetzten Westjordanland ist erneut ein Palästinenser nach einer Messerattacke von Sicherheitskräften erschossen worden. Der 28-jährige aus Jerusalem stammende Angreifer griff am Freitagabend in Kalandija an einer Strassensperre einen israelischen Wachhabenden an.