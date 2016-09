Politik

Papst Franziskus ruft Orthodoxe in Georgien zu Offenheit auf

Papst Franziskus mit Patriarch Ilia II., dem Oberhaupt der orthodoxen Kirche Georgien. (Archiv).

Papst Franziskus hat bei einem schwierigen Besuch im christlich-orthodoxen Kaukasus-Staat Georgien zu Offenheit und Dialog aufgerufen. «Es tut nicht gut, sich an ein in sich geschlossenes kirchliches 'Mikroklima' zu gewöhnen», sagte Franziskus am Samstag.