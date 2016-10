Hillary Clinton stellt beim Spendensammeln persönlichen Rekord auf

Politik

US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat im September einen neuen persönlichen Monatsrekord beim Einsammeln von Wahlkampfspenden aufgestellt. Die Spenden summierten sich im Monatsverlauf auf insgesamt 154 Millionen Dollar.

Washington. – Davon seien 84 Millionen Dollar direkt an ihre Wahlkampforganisation gegangen, der Rest wurde an die Demokratische Partei gezahlt, gab Clinton am Samstag bekannt. Allein im September hatten demnach mehr als 900'000 Menschen für ihren Wahlkampf gespendet. Insgesamt seien es 2,6 Millionen Bürger.

Damit dürfte Clinton genügend Geld zur Verfügung stehen für den teuren Endspurt bei der Mobilisierung der Wähler bis zum Wahltag am 8. November. Bereits im August hatte die Kandidatin der Demokraten eine Rekordsumme von 143 Millionen Dollar an Spenden gesammelt.

Ihr republikanischer Rivale Donald Trump kam damals auf 90 Millionen Dollar. Seine Spendenbilanz für September hat er noch nicht veröffentlicht. Der umstrittene Immobilien-Milliardär hatte Anfang September angegeben, Dutzende Millionen Dollar aus seiner eigenen Tasche zu seiner Wahlkampagne beigesteuert zu haben. (sda)