Politik

Theresa May kündigt Gesetz zur Aufhebung von EU-Recht an

Am heute beginnenden Parteitag der britischen Konservativen dürfte Theresa May ihre Vorstellungen zum Brexit in mehr Details erläutern. (Archivbild).

Die britische Premierministerin Theresa May hat erstmals einen Hinweis darauf gegeben, wie der EU-Ausstieg Grossbritanniens ablaufen könnte. In einem Interview kündigte May eine Gesetzesinitiative an, durch die EU-Recht in Grossbritannien aufgehoben werden soll.