GC zuhause weiterhin ohne Punktverlust

Sport

Die Grasshoppers gewinnen auch ihr fünftes Heimspiel dieser Saison. Der knappe 3:2-Erfolg über Luzern fällt allerdings glückhaft aus. Für die Gäste ist es das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg.

Fussball. – Gastgeber GC wurde in der ersten Halbzeit von den Gästen, die ein klares Chancenplus verzeichneten, dominiert und lag trotzdem mit 2:1 in Führung. Ridge Munsy und Runar Sigurjonsson mittels Foulpenalty waren mit den praktisch einzigen Torchancen zweimal erfolgreich.

Die spielentscheidende Situation ereignete sich in der 56. Minute, als Luzerns Youngster Nicolas Haas mit Gelb-Rot vom Platz musste. Der nachfolgende Freistoss führte durch Nicolas Hunziker zur 3:1-Führung. Es war der erste Super-League-Treffer für den jungen GC-Stürmer.

Auch in Unterzahl gaben die Innerschweizer jedoch nicht klein bei. In der 72. Minute erzielte Markus Neumayr mittels Foulpenalty den Anschlusstreffer. Marco Schneuwly war von Benjamin Lüthi beim vermeintlichen Torschuss von hinten gefoult worden. In der 84. Minute scheiterte Schneuwly mit einem Schuss an den Pfosten, und in der Nachspielzeit vergab der eingewechselte Tomi Juric mit der letzten Möglichkeit den verdienten Ausgleichstreffer für die Gäste, die für eine gute Leistung sehr schlecht belohnt worden sind.

Telegramm:

Grasshoppers - Luzern 3:2 (2:1). - 5400 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 12. Munsy (Caio) 1:0. 17. Rodriguez (Christian Schneuwly) 1:1. 36. Sigurjonsson (Foulpenalty) 2:1. 57. Hunziker (Lavanchy) 3:1. 73. Neumayr (Foulpenalty, Marco Schneuwly gefoult) 3:2.

Grasshoppers: Vasic; Lavanchy, Basic, Zesiger, Antonov (27. Lüthi/76. Bamert); Brahimi, Källström; Munsy, Sigurjonsson, Caio; Hunziker (68. Andersen).

Luzern: Zibung; Grether, Costa (76. Juric), Puljic, Lustenberger; Haas, Neumayr; Rodriguez, Itten (61. Kryeziu), Christian Schneuwly (46. Hyka); Marco Schneuwly.

Bemerkungen: Beide Teams komplett. 84. Pfostenschuss Marco Schneuwly. Gelb-Rot: 56. Haas (Foul). Verwarnungen: 19. Basic (Foul), 38. Haas (Foul), 66. Lustenberger (Foul), 73. Lüthi (Foul), 79. Brahimi (Foul), 88. Hyka (Unsportlichkeit). (si)