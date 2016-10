Vermischtes

Touristen sitzen stundenlang im London Eye fest

Wegen einer technischen Panne haben Besucher des London Eye stundenlang in ihren Kabinen ausharren müssen. Wie der Betreiber am Sonntag mitteilte, stoppte das moderne Riesenrad am Themse-Ufer am Samstagabend plötzlich kurz nach 19.00 Uhr.