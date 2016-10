Vermischtes

Kim Kardashian in Paris von Bewaffneten bedroht

Reality-Show-Star Kim Kardashian mit Ehemann Kanye West: Sie wurde laut ihrer Sprecherin in einem Pariser Hotelzimmer von Bewaffneten bedroht. (Archivbild).

Rapper Kanye West hat am Sonntagabend (Ortszeit) ein Konzert in New York wegen eines «Notfalls in der Familie» abgebrochen. Dieser Zwischenfall entpuppte sich als ein Überfall auf seine Frau Kim Kardashian in Paris.