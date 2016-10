Sport

Lichtsteiner: «Die Automatismen sitzen, die Basis steht»

Der Schweizer Captain Stephan Lichtsteiner am Ball im Spiel gegen Europameister Portugal.

Mit der Schweiz spielt Stephan Lichtsteiner am Freitag in Budapest um eine erstklassige Konstellation in der WM-Quali. In Turin hingegen steckt der Captain der SFV-Auswahl in einer delikaten Lage.