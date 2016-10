Vermischtes

Nobelpreis für Medizin geht an Yoshinori Ohsumi

Der Japaner Yoshinori Ohsumi erhält den diesjährigen Nobelpreis für Medizin für seine Forschung an Recyclingprozessen der Zelle.

Der Nobelpreis für Medizin geht an den Japaner Yoshinori Ohsumi. Er wird für die Erforschung der Autophagie geehrt, wie das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mitteilte. Dabei handelt es sich um einen Mechanismus, wie die Zelle «Abfall» abbaut und recycelt.