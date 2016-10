Politik

Palästinensische Kommunalwahlen nur im Westjordanland

Die nächsten palästinensischen Kommunalwahlen finden nur im Westjordanland statt. Mit dem Urteil des obersten Gerichts in Ramallah zerschlagen sich Hoffnungen, dass erstmals seit zehn Jahren in beiden Palästinensergebieten - also auch im Gazastreifen - gewählt wird.