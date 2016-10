Politik

Neue UKIP-Chefin in Grossbritannien nach 18 Tagen zurückgetreten

Diane James war nur kurze Zeit Nachfolgerin von Nigel Farage an der UKIP-Spitze. Wegen fehlender Unterstützung in der Partei legte sie ihr Amt nach nur 18 Tagen schon wieder nieder. (Archivbild).

Die neue Chefin der europafeindlichen und rechtspopulistischen Partei UKIP in Grossbritannien ist nach nur 18 Tagen im Amt zurückgetreten. Sie gebe den Parteivorsitz aus «privaten und professionellen Gründen» ab, erklärte Diane James am Dienstagabend per Twitter.