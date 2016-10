Florida Panthers schicken Reto Berra nach Massachusetts

Sport

Der Schweizer Nationalkeeper Reto Berra wird von den Florida Panthers wie erwartet an das in Massachusetts beheimatete Farmteam Springfield Thunderbirds abgegeben.

Eishockey. – Berra ist nun 24 Stunden lang auf der Waiver-Liste und könnte in dieser Zeit von jedem NHL-Klub ohne Gegenleistung verpflichtet werden.

Berra kam im Juni im Rahmen eines Tauschgeschäfts von den Colorado Avalanche zu den Florida Panthers. Diese zählen aber bis auf Weiteres auf die beiden Kanadier Roberto Luongo und James Reimer als Goalie-Duo. Die Saison in der NHL beginnt am 12. Oktober, jene in der zweitklassigen AHL mit den Springfield Thunderbirds am 14. Oktober. (si)