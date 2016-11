Vermischtes

Die Solar Impulse ist zurück in Dübendorf ZH

Das Solarflugzeug Solar Impulse 2 ist nach seiner Weltumrundung wieder auf dem Militärflugplatz Dübendorf ZH angekommen. Zerlegt in Kisten ist es am Dienstag in einer Boeing 747 aus Abu Dabi in die Schweiz gebracht worden.