Politik

Wallis zieht bei saisonaler Arbeitslosigkeit die Schraube an

Bei der Bekämpfung der saisonalen Arbeitslosigkeit im Wallis steht vor allem die Baubranche im Visier von Bund und Kanton. (Symbolbild).

Das Wallis weist eine der höchsten Quoten von saisonaler Arbeitslosigkeit in der Schweiz auf. Nun zieht der Kanton in Zusammenarbeit mit dem Bund die Schrauben an und verschärft die Vorschriften für die Stellensuchenden.