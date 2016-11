Bayer Leverkusen kommt in Moskau nur zu einem 1:1

Sport

Bayer Leverkusen bleibt in der Champions League auch nach fünf Runden unbesiegt. Der Bundesligist kommt beim Tabellenletzten ZSKA Moskau allerdings nicht über ein 1:1 hinaus.

Fussball. – Bis eine Viertelstunde vor Schluss lag Leverkusen in Moskau sogar auf Siegeskurs, ehe der Gastgeber durch einen von Benjamin Henrichs verschuldeten Foulpenalty, den der Israeli Bibras Natcho verwertete, zum Ausgleich kam. Kevin Volland hatte die Gäste in der 16. Minute nach schöner Vorarbeit von Kevin Kampl in Führung gebracht.

Der Ausgleich der Gastgeber hatte sich angekündigt, agierte die Mannschaft von Roger Schmidt doch nach dem frühen Führungstreffer zu passiv. Kurz vor dem 1:1 hatte Leverkusens Keeper Bernd Leno einen Schuss von Alexander Golowin aus der Drehung in extremis mit den Füssen pariert.

In der Schlussphase hatten beide Teams die Möglichkeit, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Volland traf in der 80. Minute mit einem Schlenzer den Innenpfosten, im Gegenzug schoss Alan Dsagojew alleinstehend vor Leno den Ball am Tor vorbei. Admir Mehmedi wurde erst in der 90. Minute eingewechselt.

ZSKA Moskau, das noch fünf Spielen noch immer ohne Sieg dasteht, kann die Achtelfinals nicht mehr erreichen. Die Chancen von Leverkusen bleiben trotz des Unentschiedens intakt. Sollte Monaco im zweiten Spiel der Gruppe E gegen Tottenham Hotspur gewinnen, stünden sowohl die Monegassen als auch Bayer bereits vorzeitig in den Achtelfinals.

ZSKA Moskau - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

24'000 Zuschauer. - SR Mallenco (ESP). - Tore: 16. Volland 0:1. 76. Natcho (Foulpenalty) 1:1.

Bayer Leverkusen: Leno; Jedvaj, Tah, Toprak, Henrichs; Aranguiz, Kampl (90. Mehmedi); Volland, Brandt (70. Havertz); Calhanoglu, Hernandez (81. Baumgartlinger).

Bemerkung: Bayer Leverkusen u.a. ohne Bender und Bellarabi (beide verletzt).

Rangliste: 1. Monaco 4/8 (7:3). 2. Bayer Leverkusen 5/7 (5:4). 3. Tottenham Hotspur 4/4 (2:3). 4. ZSKA Moskau 5/3 (4:8). (si)