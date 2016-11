US-Zerstörer «Zumwalt» erleidet Panne im Panama-Kanal

Politik

Das modernste Kriegsschiff der US-Marine, der High-Tech-Zerstörer «Zumwalt», hat im Panama-Kanal eine Panne erlitten. Wegen eines Maschinenschadens konnte das Kriegsschiff seine Fahrt durch den Kanal nicht fortsetzen.

Panama-Stadt. – Dies berichteten die US-Marine und US-Medien am Dienstag. Das erst vor wenigen Wochen in den Dienst genommene, 4,3 Milliarden Dollar teure Kriegsschiff habe am Montag auf einem Stützpunkt der US-Marine Halt machen müssen.

Die «Zumwalt» befand sich auf dem Weg von Baltimore zu ihrem künftigen Heimathafen im kalifornischen San Diego. Marine-Sprecher Ryan Perry sagte, es werde nun geprüft, wie lange für die Reparaturen gebraucht werde. USNI News zitierte einen nicht genannten Militärvertreter, der von bis zu zehn Tagen sprach.

Das 180 Meter lange und 15'000 Tonnen schwere Kriegsschiff ist so gebaut, dass es getarnt ist und auf den Radarschirmen nicht grösser als ein Fischerboot erscheint. Die «Zumwalt» ist das erste Schiff einer neuen Generation von Zerstörern der US-Marine. Der Motor wird mit Strom angetrieben, die Besatzung zählt fast 150 Soldaten. (sda)