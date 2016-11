Politik

EU-Parlamentspräsident Schulz strebt Wechsel in deutsche Politik an

Martin Schulz, derzeit Präsident des EU-Parlaments, zieht es von der europäischen in die deutsche Politik. (Archivbild).

Der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, will sein Amt abgeben und in die deutsche Politik wechseln. Noch unklar ist, welche Rolle der SPD-Politiker in der Bundespolitik zu übernehmen gedenkt.