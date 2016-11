Vermischtes

Erster November-Schnee in Tokio seit Jahrzehnten

In Tokio hat es am Donnerstag zum ersten Mal seit 54 Jahren im November geschneit. Kalte Luftmassen hatten die Temperaturen in und um die japanische Hauptstadt am Morgen auf nahe Null Grad sinken lassen, wie der Wetterdienst mitteilte.