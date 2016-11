Marcel Wyss beendet Profi-Laufbahn

Sport

Der Schweizer Radprofi Marcel Wyss beendet per Ende Jahr seine Karriere. Der 30-jährige Emmentaler wechselt in die Marketing-Abteilung des Berner Veloherstellers Thömus.

Rad. – Wyss war seit acht Jahren Profi. Während der letzten vier Saisons stand er beim sich auflösenden Schweizer IAM-Team unter Vertrag.

Wyss nahm insgesamt dreimal am Giro d'Italia, zweimal an der Tour de France und einmal an der Vuelta teil. Die Spanien-Rundfahrt von diesem Herbst beendete er als bester Schweizer im 21. Rang. Wyss verrichtete als Edelhelfer oftmals wichtige Arbeit für seine Captains. 2013 gewann er ausserdem die Berner Rundfahrt. (si)