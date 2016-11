Politik

Visumfreies Reisen für Ukrainer: EU-Parlament ist startklar

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko (links), EU-Ratspräsident Donald Tusk (Mitte) und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zelebrieren am Donnerstag nach einem Gipfeltreffen in Brüssel Einigkeit - obwohl die EU-Staaten die von der Ukraine erhoffte Visaliberalisierung noch blockieren.

Geht es nach dem EU-Parlament, steht der Aufhebung der Visumspflicht für Ukrainer für die EU nichts mehr im Weg. «Wir sind startklar», sagte EU-Parlamentspräsident Martin Schulz am Donnerstag am Rande des EU-Ukraine-Gipfels in Brüssel.