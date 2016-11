Politik

Neuenburger Lehrer pfeifen Regierungsrätin Maire-Hefti aus

Im Kanton Neuenburg sind am Donnerstag zum dritten Mal in diesem Monat zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer aus Protest gegen ein neues Lohnmodell in den Streik getreten. Regierungsrätin Monika Maire-Hefti wurde ausgebuht.