Millionen verfolgen Thanksgiving-Parade in New York

Vermischtes

Millionen Menschen haben zum Thanksgiving-Fest in den USA die traditionelle Ballon-Parade durch Manhattan verfolgt.

New York. – Als gewaltige Ballons waren dieses Jahr unter anderem zu sehen: die Comicfiguren Charlie Brown von den «Peanuts», das Pikachu-Monster aus den Pokémon-Videospielen, Spongebob sowie Zeichentrick-Kater Felix The Cat. Zudem zogen am Donnerstag wie jedes Jahr Marschkapellen, Tänzer, Clowns und geschmückte Wagen vom Central Park über die 6th Avenue.

Bürgermeister Bill de Blasio hatte am Vorabend versichert, dass die Polizei auf den grossen Andrang vorbereitet sei. Mehr als 3000 Polizisten waren im Einsatz, zudem wurden 80 mit Sand beladene Lastwagen aufgestellt, um Strassen abzusperren. Mit Blick auf Terrorismus gebe es «keine glaubhaften und spezifischen Informationen über irgendeine Bedrohung», sagte de Blasio.

Die Parade, die dieses Jahr zum 90. Mal stattfand, wird seit mehr als 60 Jahren auch im Fernsehen übertragen und gehört im Zuhause vieler amerikanischer Familien zum traditionellen Thanksgiving-Essen. Vergangenes Jahr lag die Einschaltquote bei 22,3 Millionen Zuschauern. Das Erntedankfest Thanksgiving (Danksagung) ist in den USA einer der bedeutendsten Feiertage. (sda)