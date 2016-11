Actelion-Aktie steigt nach Übernahmegerüchten 10 Prozent

Wirtschaft

Sitz von Actelion in Allschwil: Nicht zum ersten Mal wird das Biotechunternehmen mit einer Übernahme in Verbindung gebracht.

Der US-Konzern Johnson & Johnson soll Interesse an der Biotechfirma Actelion bekunden. Die Anleger reagieren euphorisch.

Zürich. – An der Börse in Zürich notierten die Titel von Europas grösstem Biotechkonzern um 10 Uhr rund 10 Prozent im Plus. Gehandelt wurden zu diesem Zeitpunkt fast 1,4 Millionen Aktien.

Am Vortag hatte die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insiderinformationen berichtet, dass Johnson & Johnson an Actelion herangetreten sei. Die Verhandlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium. Actelion arbeite mit einem Berater zusammen, um Optionen auszuloten.

Johnson & Johnson wollte die Meldung nicht kommentieren. Es sei ein Grundsatz des Unternehmens, zu Gerüchten und Spekulationen keine Stellungnahmen abzugeben, schrieb der Konzern am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Actelion lehnte einen Kommentar am Donnerstag ebenfalls ab.

Über die Pharmabranche rollt derzeit eine Übernahmewelle. Viele Patente laufen aus und die Kosten für Forschung und Entwicklung sind hoch, weswegen aussichtsreiche Produkte gern zugekauft werden. Bei Johnson & Johnson läuft im kommenden Jahr der Patentschutz für das Blockbustermedikament Remicade aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass Actelion mit einer Übernahme in Verbindung gebracht wird. Als mögliche Käufer wurden schon der irische Pharmahersteller Shire, die US-Pharmafirma Gilead oder das weltweit grösste Biotechunternehmen Amgen herumgereicht. Bis jetzt hat sich der Allschwiler Konzern aber stets erfolgreich gegen eine Übernahme gewehrt. (sda)