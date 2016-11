Vermischtes

Duro-Fahrer wegen Unfall von Schwellbrunn AR verurteilt

Beim Unfall mit diesem Armee-Duro in Schwellbrunn AR am 20. Januar 2016 wurden neun Personen verletzt (Archivbild Kapo AR).

Nach dem Unfall eines Armee-Duro in Schwellbrunn AR Anfang 2016 mit neun Verletzten hat das Militärgericht 6 am Freitag in St. Gallen den Fahrer verurteilt. Dieser war mit dem Duro im Schnee zu schnell gefahren. Einen Rüffel gab es aber auch für die Armee.