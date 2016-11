Wirtschaft

Anklagen wegen milliardenschweren Börsencrashs in Singapur erhoben

Gut drei Jahre nach einem dramatischen Börsenabsturz in Singapur ist am Freitag gegen drei mutmasslich Verantwortliche Anklage erhoben worden. Den zwei Männern und einer Frau wird Marktmanipulation in zahlreichen Fällen zur Last gelegt.