Wirtschaft

Internethandel brummt zu Beginn des US-Weihnachtsgeschäfts

Rabattjäger vor Macy's in New York: Für Detailhändler ist der «Black Friday» der wichtigste Tag im Jahr. Sie verlieren aber zusehends Terrain an Web-Shops.

Der US-Detailhandel ist mit einem Plus im Internetgeschäft in die Weihnachtssaison gestartet. Amazon bot am Freitag die grössten Rabatte an und bestimmte damit die Tagesordnung am traditionell wichtigsten Tag für die Detailhändler, dem «Black Friday».