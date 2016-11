Politik

Vorgezogene Parlamentswahlen im Ölemirat Kuwait begonnen

Zwei Frauen geben in einem Wahllokal in Kuwait City ihre Stimme ab. Unter den knapp 300 Kandidaten für das Parlament sind 14 Frauen. (Archiv).

In Kuwait haben am Samstag die vorgezogenen Parlamentswahlen begonnen. Die Wahllokale in dem Öl-Emirat öffneten um 08.00 Uhr morgens (Ortszeit, 06.00 Uhr MEZ) und sollten zwölf Stunden geöffnet bleiben.