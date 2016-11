Politik

Frankreichs Konservative wählen ihren Präsidentschafts-Anwärter

Sie machen heute unter sich aus, wer Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen sein wird: François Fillon (links) und Alain Juppé.

Finale einer spannenden Kandidatenkür in Frankreich: Anhänger der bürgerlichen Rechten entscheiden am (heutigen) Sonntag, wen sie ins Rennen für die Präsidentenwahl 2017 schicken. In der Stichwahl stehen sich François Fillon und Alain Juppé gegenüber.