Politik

Elisabeth Ackermann neue Basler Regierungspräsidentin

Elisabeth Ackermann von den Grünen ist neue Regierungspräsidentin des Kantons Basel-Stadt. Sie schaffte die Wahl in der zweiten Runde problemlos. Archivbild: KEYSTONE/Georgios Kefalas.

Elisabeth Ackermann ist neue Regierungspräsidentin des Kantons Basel-Stadt: Die im Oktober neu in die Regierung gewählte Grüne schaffte die Wahl ins Präsidium in der zweiten Runde problemlos. Zudem verteidigte das rot-grüne Lager seine Mehrheit in der Exekutive.