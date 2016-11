Politik

Offensive in Ost-Aleppo treibt offenbar 10'000 Zivilisten in Flucht

Syrischer Soldat im eroberten Ostteil Aleppos: Alleine am Wochenende flohen 10'000 Zivilisten aus der umkämpften Stadt.

Der Vormarsch der syrischen Regierungstruppen in Aleppo hat am Wochenende rund 10'000 Zivilisten in die Flucht getrieben: Diese Zahl nannte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntagabend.