Kultur

Israelische Produktion gewinnt Filmfestival in Mar del Plata

Der israelische Film «People That Are Not Me» ist beim 31. Internationalen Filmfestival im argentinischen Mar del Plata mit dem Hauptpreis «Goldener Astor» ausgezeichnet worden. Es ist das Erstlingswerk der Regisseurin und Hauptdarstellerin Hadas Ben Aroya.