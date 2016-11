Politik

Nach dem Nationalpark ist vor dem Nationalpark

Bis zu den Grenzen des Walserdorfs Bosco Gurin könnte sich der Nationalpark im Locarnese einmal erstrecken.

Am Sonntag scheiterte der sogenannte Parc Adula in Graubünden und im Tessin an der Urne. In der Südschweiz befindet sich allerdings noch ein zweites Nationalparkprojekt in Vorbereitung. Über den Nationalpark Locarnese soll frühestens «Ende 2017» abgestimmt werden.