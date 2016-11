Politik

Trump berät auf Suche nach Aussenminister mit Ex-General Petraeus

David Petraeus im Lift des Trump Towers in New York: Der Ex-CIA-Chef führt Gespräche mit dem designierten US-Präsidenten.

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat sich auf der Suche nach einem Aussenminister mit dem früheren General und Ex-CIA-Chef David Petraeus getroffen. Es sei «sehr beeindruckt», schrieb Trump am Montag per Twitter nach dem einstündigen Gespräch in New York.