Flugzeug mit brasilianischem Profiteam abgestürzt

Sport

In Kolumbien ist ein Flugzeug mit Mitgliedern des brasilianischen Profifussball-Teams Chapecoense an Bord abgestürzt.

Fussball. – Die Maschine stürzte nach offiziellen Angaben am Montagabend in der Nähe der kolumbianischen Stadt Medellín ab. Ersten Angaben zufolge sollen die Piloten vor dem Absturz über Probleme mit der Elektronik berichtet haben.

Bei der verunglückten Maschine handle es sich um eine Avro RJ der bolivianischen Fluggesellschaft Lamia. An Bord befanden sich nach Angaben des Flughafens von Medellin insgesamt 81 Menschen: 72 Passagiere sowie neun Besatzungsmitglieder. Laut noch unbestätigten Angaben gibt es mindestens drei Überlebende.

Die Maschine sei bei dem Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Uniäon vom Radar verschwunden, sagte ein Sprecher vom Notdienst von Antioquia. Der brasilianische Erstligist Chapecoense hätte am Mittwoch in Medellín das erste Spiel der Finalrunde der Copa Sudamericana gegen Atlético Medellín austragen sollen.

Chapecoense ist ein Verein aus Chapeco im südbrasilianischem Bundesstaat Santa Catarina, der erst 2014 in die Erste Liga Brasiliens aufgestiegen ist. Das Fussballteam war über Santa Cruz de la Sierra in Bolivien nach Kolumbien geflogen.

Der südamerikanische Kontinentalverband hat mittlerweile sämtliche aktuell vorgesehenen Wettbewerbsspiele und im Zusammenhang stehenden Aktivitäten abgesagt. (si)