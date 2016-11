Kultur

Daniel Brühl bekommt Hauptrolle in US-Thrillerserie «The Alienist»

Daniel Brühl übernimmt eine Hauptrolle in der neuen US-Thrillerserie «The Alienist». Der deutsche Filmstar werde an der Seite des britischen Schauspielers Luke Evans zu sehen sein, gab das US-Medienunternehmen Turner am Montag bekannt.