Vogelgrippe-Virus nun auch in Birsfelden bei Basel nachgewiesen

Bei einem in Birsfelden tot gefundenen Stockenten-Erpel (Männchen) ist das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden. (Symbolbild).

Das Vogelgrippevirus H5N8 ist bei Basel nachgewiesen worden: Ein am Freitag in Birsfelden am Rhein tot aufgefundener Stockenten-Erpel ist damit infiziert. Anfang November war das Virus rheinaufwärts am Bodensee erstmals in der Schweiz aufgetaucht.