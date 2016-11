Politik

Niederlande verbieten Burkas in öffentlichen Gebäuden

Verschleierte Frauen in Den Haag. (Archivbild).

In den Niederlanden werden Burkas in öffentlichen Gebäuden verboten. In Spitälern, Schulen, dem öffentlichen Nahverkehr und staatlichen Gebäuden dürfen keine Ganzkörperschleier (Burkas) und Gesichtsschleier (Nikabs) mehr getragen werden.