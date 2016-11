Kultur

Marcel und Teofila Reich-Ranicki erhalten Gedenktafel

Eine Gedenktafel wird künftig am früheren Wohnhaus in Frankfurt an den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki und seine Frau Teofila erinnern. Die Tafel wird an diesem Freitag enthüllt, wie das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt am Dienstag mitteilte.