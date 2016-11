Admir Mehmedi fällt mit Muskelfaserriss aus

Sport

Admir Mehmedi steht Bayer Leverkusen in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung. Der Schweizer Internationale zieht sich gemäss «Kicker» einen kleinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu.

Fussball. – Trainer Roger Schmidt rechnet mit «zwei bis drei Wochen Pause» für Mehmedi, der in dieser Saison fast immer in der Startformation stand. Dem Stürmer gelangen in den bisherigen zwölf Bundesliga-Runden zwei Tore. Zudem traf er einmal in der Champions League. (si)