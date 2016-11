Vermischtes

Erstmals Ausweisung aus Dänemark wegen Bettelei

Die Frau, die wegen Bettelei aus Dänemark ausgewiesen wurde, ist nach Angaben der Polizei eine «Wiederholungstäterin». (Symbolbild).

Zum ersten Mal wird es in Dänemark eine Abschiebung wegen des Vorwurfs der Bettelei geben: Ein Gericht in Kopenhagen verurteilte am Mittwoch eine Slowakin wegen Bettelns auf der Strasse zu 40 Tagen Gefängnis. Danach wird die Frau abgeschoben.