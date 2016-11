Ein letztes Treffen zwischen Fidel Castro und «Che» Guevara

Politik

Der Trauerzug mit der Asche des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro hat in der Nacht zum Donnerstag seine erste Etappe erreicht: In Santa Clara wurde die Urne Castros in das Mausoleum seines einstigen Waffengefährten Ernesto «Che» Guevara gebracht.

Havanna. – Die Urne wurde mit Musik und Tanz begrüsst. Castro und der argentinische Arzt hatten sich in Mexiko kennengelernt und zusammen den Guerilla-Krieg gegen den kubanischen Diktator Fulgencio Batista vorbereitet.

Santa Clara war die erste Station des 950 Kilometer langen Trauerzugs, der am Mittwoch in der Hauptstadt Havanna begonnen hatte und in der Stadt Santiago de Cuba im Osten des Karibikstaates enden soll. Dort soll die Urne am Sonntag beigesetzt werden.

Castro war am Freitagabend im Alter von 90 Jahren gestorben. Castros Bruder Raúl, der seit dem Jahr 2006 an der Spitze des Staates steht, hatte wegen des Todes des Revolutionsführers eine neuntägige Staatstrauer ausgerufen.

Hohe symbolische Bedeutung

Der Trauerzug von Havanna nach Santiago de Cuba hat hohe symbolische Bedeutung. Anfang Januar 1959 war Fidel Castro mit der «Karawane der Freiheit» in umgekehrter Richtung gezogen, als der Diktator Batista angesichts der Erfolge der Revolutionäre aus dem Land geflüchtet war.

Mit der Eroberung der strategisch wichtigen Stadt Santa Clara im August 1958 hatte Guevara Castro und seiner Rebellenarmee 1959 den triumphalen Einmarsch in Havanna ermöglicht.

Guevara verliess Kuba 1965, um zunächst im Kongo und dann in Bolivien eine Guerillaorganisation aufzubauen. 1967 wurde er in Bolivien gefasst und hingerichtet. Neben dem Mausoleum für Guevara befinden sich in Santa Clara auch ein Museum und eine Statue des Revolutionärs. (sda)